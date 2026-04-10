Когда Рада сможет взяться за пенсионную реформу: Улютин назвал главное условие

Для того, чтобы внести в Верховную Раду законопроект о пенсионной реформе, Министерство социальной политики должно завершить финансовые расчеты на среднесрочную перспективу.

Как сообщает РБК-Украина , об этом министр социальной политики Украины Денис Улютин рассказал во время выступления на часе вопросов к правительству.

"Сейчас мы завершаем финансовые расчеты. Как я говорил, пенсионная реформа - это не просто о цифрах, которые будет получать пенсионер, а о том, даст ли эта пенсионная система ему возможность пенсию получать дольше, чем один раз, когда мы примем такое решение", - сказал Улютин.

Поэтому, по его словам, сейчас необходимо обеспечить расчет на среднесрочную перспективу.

"Где-то лет на 15, чтобы мы видели, учитывая демографию и влияния экономики на это, возможна ли такая система, будет ли она работать, как она будет работать по сравнению с действующей системой. И эти сложные расчеты мы сейчас проводим совместно с коллегами из Министерства финансов, с нашими международными партнерами", - добавил министр.

Улютин отметил, что по завершению этих расчетов мы сможем тогда уже подавать проект закона.

"Проект закона как драфт сам написан, но нужно сейчас обеспечить просто четкие расчеты. Драфт мы можем совместно на закрытом заседании проговорить", - сказал министр.