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Коли Рада перенесе День перемоги на 8 травня: відповідь Корнієнка

Фото: Олександр Корнієнко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Верховна рада в травні має ухвалити законопроєкт про відзначення 8 травня Днем пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Відповідний законопроект вніс до ВРУ президент Володимир Зеленський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника голови парламенту Олександра Корнієнка в ефірі телемарафону.

"До кінця травня Верховна рада, я сподіваюся, ухвалить за основу і в цілому без особливих обговорень і поправок цю ініціативу президента. І ми законодавчо закріпимо цю нову модель: 8 травня - День пам’яті й перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня - День Європи", - розповів Корнієнко.

Зеленський пропонує Раді перенести День перемоги

Нагадаємо, сьогодні глава держави повідомив, що подав до Верховної ради України законопроект, яким пропонується встановити 8 травня Днем памʼяті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.

За словами голови ВРУ Руслана Стефанчука, внесений президентом України законопроект буде розглянуто на найближчому пленарному засіданні.

Також президент вніс указ, згідно з яким від завтра, 9 травня в Україні щороку святкуватимуть День Європи.

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