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Когда Рада перенесет День победы на 8 мая: ответ Корниенко

Фото: Александр Корниенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Верховная рада в мае должна принять законопроект о праздновании 8 мая Дня памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. Соответствующий законопроект внес в ВРУ президент Владимир Зеленский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на первого заместителя главы парламента Александра Корниенко в эфире телемарафона.

"До конца мая Верховная рада, я надеюсь, примет за основу и в целом без особых обсуждений и поправок эту инициативу президента. И мы законодательно закрепим эту новую модель: 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая - День Европы", - рассказал Корниенко.

Зеленский предлагает Раде перенести День победы

Напомним, сегодня глава государства сообщил, что подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

По словам главы ВРУ Руслана Стефанчука, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Также президент внес указ, согласно которому с завтрашнего дня, 9 мая в Украине ежегодно будут праздновать День Европы.

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