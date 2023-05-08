Когда Рада перенесет День победы на 8 мая: ответ Корниенко

"До конца мая Верховная рада, я надеюсь, примет за основу и в целом без особых обсуждений и поправок эту инициативу президента. И мы законодательно закрепим эту новую модель: 8 мая - День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая - День Европы", - рассказал Корниенко.

Зеленский предлагает Раде перенести День победы

Напомним, сегодня глава государства сообщил, что подал в Верховную раду Украины законопроект, которым предлагается установить 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов.

По словам главы ВРУ Руслана Стефанчука, внесенный президентом Украины законопроект будет рассмотрен на ближайшем пленарном заседании.

Также президент внес указ, согласно которому с завтрашнего дня, 9 мая в Украине ежегодно будут праздновать День Европы.

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