Коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ: що говорить Стефанчук

Стефанчук розповів, що парламент отримав від голови української держави законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП.

"Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні", - розповів спікер.

Варто зауважити, що днями Верховна Рада пішла на перерву на чотири тижні - до 20-х чисел серпня. Тож наразі невідомо, коли саме відбудеться "найближче пленарне засідання".

Зі свого боку Стефанчук у коментарях до свого ж допису зазначив, що депутати зберуться "набагато раніше", ніж через місяць.