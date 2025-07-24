Коли Рада розгляне законопроєкт Зеленського про НАБУ: що говорить Стефанчук

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт президента Володимира Зеленського про незалежність НАБУ і САП на наступному пленарному засіданні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука у Facebook.
Стефанчук розповів, що парламент отримав від голови української держави законопроєкт щодо повноважень НАБУ і САП.
"Документ буде розглянуто парламентом на найближчому пленарному засіданні", - розповів спікер.
Варто зауважити, що днями Верховна Рада пішла на перерву на чотири тижні - до 20-х чисел серпня. Тож наразі невідомо, коли саме відбудеться "найближче пленарне засідання".
Зі свого боку Стефанчук у коментарях до свого ж допису зазначив, що депутати зберуться "набагато раніше", ніж через місяць.
Нагадаємо, в останній день перед "канікулами" Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає суттєве скорочення повноважень НАБУ і САП.
Критики документа зазначали, що це "ліквідація" антикорупційних органів.
Тому президент України Володимир Зеленський подав у Раду законопроєкт про незалежність НАБУ і САП.
Ще один альтернативний законопроєкт подала група із 47 депутатів.
Учора, 23 липня, нардепи заявили, що документи мають розглянути вже цього тижня. Але точної дати поки що немає.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.