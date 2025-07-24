Когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ: что говорит Стефанчук

Стефанчук рассказал, что парламент получил от главы украинского государства законопроект насчет полномочий НАБУ и САП.

"Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании", - рассказал спикер.

Стоит заметить, что на днях Верховная Рада ушла на перерыв на четыре недели - до 20-х чисел августа. Поэтому пока неизвестно, когда именно состоится "ближайшее пленарное заседание".

В свою очередь Стефанчук в комментариях к своему же посту отметил, что депутаты соберутся "намного раньше", чем через месяц.