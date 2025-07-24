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Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

Когда Рада рассмотрит законопроект Зеленского о НАБУ: что говорит Стефанчук

Фото: Руслан Стефанчук, спикер Верховной Рады (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Верховная Рада планирует рассмотреть законопроект президента Владимира Зеленского о независимости НАБУ и САП на следующем пленарном заседании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука в Facebook.

Стефанчук рассказал, что парламент получил от главы украинского государства законопроект насчет полномочий НАБУ и САП. 

"Документ будет рассмотрен парламентом на ближайшем пленарном заседании", - рассказал спикер. 

Стоит заметить, что на днях Верховная Рада ушла на перерыв на четыре недели - до 20-х чисел августа. Поэтому пока неизвестно, когда именно состоится "ближайшее пленарное заседание". 

В свою очередь Стефанчук в комментариях к своему же посту отметил, что депутаты соберутся "намного раньше", чем через месяц. 

Законопроекты о независимости НАБУ

Напомним, в последний день перед "каникулами" Верховная Рада приняла закон, который предусматривает существенное сокращение полномочий НАБУ и САП.

Критики документа отмечали, что это "ликвидация" антикоррупционных органов.

Поэтому президент Украины Владимир Зеленский подал в Раду законопроект о независимости НАБУ и САП.

Еще один альтернативный законопроект подала группа из 47 депутатов.

Вчера, 23 июля, нардепы заявили, что документы должны рассмотреть уже на этой неделе. Но точной даты пока нет.

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Владимир ЗеленскийНАБУСАПРуслан СтефанчукВерховная рада