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Чи готова Росія укласти мир до кінця року: що кажуть дані розвідки

08:30 18.08.2026 Вт
2 хв
Українцям до кінця року очікувати наближення миру з РФ не варто
aimg Уляна Безпалько aimg Юлія Маловічко
Чи готова Росія укласти мир до кінця року: що кажуть дані розвідки Фото: російський диктатор Володимир Путін (Getty Images)
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На фронті наразі немає жодних ознак того, що РФ готова до припинення вогню та початку нормальних переговорів, про що свідчать дані аналітиків української розвідки.

Про це йдеться в інтерв'ю РБК-Україна з заступником начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скібіцьким.

Аналітики ГУР МО України в своєму аналізі виходять з того, що на полі бою немає жодних ознак, які б вказували на готовність Росії припинити вогонь і почати нормальні переговори, йдеться в інтерв'ю.

Більше того, відомо, що плани ворога - не укладати жодних домовленостей чи підписання мирної угоди до кінця року.

Також під час бесіди з Вадимом Скібіцьким з'ясувалося - глава Кремля Володимир Путін хоче досягти тих цілей, які він поставив перед собою. Йдеться про захоплення Донецької та Луганської областей.

"В планах їхнього генерального штабу завершити захоплення Донецької області до кінця цього року", - заявив заступник глави української розвідки.

Нагадаємо, днями повідомлялось, що ФСБ Росії планує скасувати прикордонні зони на окремих ділянках Ростовської та Воронезької областей, які межують із тимчасово окупованими територіями України.

Загалом про те, що Путін планує на фронті, які об'єкти під ризиком атак восени та взимку та чи є загроза наступу з Півночі - читайте у другій частині інтерв'ю РБК-Україна з Вадимом Скібіцьким.

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Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Чи готова РФ до миру і що Кремль готує на фронті: інтерв’ю з Вадимом Скібіцьким, ГУР