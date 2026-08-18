ua en ru
Вт, 18 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Когда Путин может начать войну с НАТО: ответ ГУР

09:34 18.08.2026 Вт
2 мин
Действительно ли существует такая угроза?
aimg Ульяна Безпалько aimg Юлия Капитонова
Когда Путин может начать войну с НАТО: ответ ГУР Фото: Владимир Путин (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Российский диктатор Владимир Путин может приказать своим войскам вторгнуться на территорию НАТО в течение ближайших нескольких лет.

Об этом идет речь в интервью РБК-Украина с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким.

"На сегодняшний день мы считаем наиболее реальными так называемые асимметричные угрозы - гибридные операции. С весны страны Альянса страдали от неизвестных дронов. Сейчас Румыния и Польша хотя бы начали сбивать эти цели. Теперь в информационном пространстве распространяются нарративы с дискредитацией "натовского" вооружения", - отметил Скибицкий.

По его словам, нельзя также игнорировать влияние, которое на Западе приобретают пророссийские политические силы, а также общественные объединения.

Представитель ГУР отметил, что речь идет именно о гибридных мерах, которые враг регулярно реализует.

Как объяснил Скибицкий, все эти действия России можно считать одним из индикаторов подготовки к новому конфликту.

"РФ в своих планах готовится к войне со странами НАТО до 2030 года. Альянс тоже открыто говорит о том, что Россия к 2030 году будет способна проводить более активные военные действия в отношении стран-членов НАТО", - отметил генерал-майор.

Скибицкий обратил внимание на то, что блок действительно серьезно относится к такой угрозе, считает ее вполне реальной и готовится к худшему сценарию.

Члены НАТО не только корректируют собственные оборонные бюджеты, но и активно проводят мероприятия боевой подготовки и развертывают предприятия ОПК.

Кстати, ранее в ГУР объясняли, решится ли Путин на новую мобилизацию в России и к чему следует готовиться.

Кроме того, стало известно, по каким объектам в Украине РФ будет бить осенью и зимой.

Также украинская разведка оценила шансы на мир с Москвой до конца 2026 года.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин НАТО Российская Федерация ГУР Война России против Украины
Новости
Бровары массированно атаковали дроны, в городе вспыхнули пожары
Бровары массированно атаковали дроны, в городе вспыхнули пожары
Аналитика
Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Готова ли РФ к миру и что Кремль готовит на фронте: интервью с Вадимом Скибицким, ГУР