Когда Путин может начать войну с НАТО: ответ ГУР

Российский диктатор Владимир Путин может приказать своим войскам вторгнуться на территорию НАТО в течение ближайших нескольких лет.

Об этом идет речь в интервью РБК-Украина с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким.

"На сегодняшний день мы считаем наиболее реальными так называемые асимметричные угрозы - гибридные операции. С весны страны Альянса страдали от неизвестных дронов. Сейчас Румыния и Польша хотя бы начали сбивать эти цели. Теперь в информационном пространстве распространяются нарративы с дискредитацией "натовского" вооружения", - отметил Скибицкий.

По его словам, нельзя также игнорировать влияние, которое на Западе приобретают пророссийские политические силы, а также общественные объединения.

Представитель ГУР отметил, что речь идет именно о гибридных мерах, которые враг регулярно реализует.

Как объяснил Скибицкий, все эти действия России можно считать одним из индикаторов подготовки к новому конфликту.

"РФ в своих планах готовится к войне со странами НАТО до 2030 года. Альянс тоже открыто говорит о том, что Россия к 2030 году будет способна проводить более активные военные действия в отношении стран-членов НАТО", - отметил генерал-майор.

Скибицкий обратил внимание на то, что блок действительно серьезно относится к такой угрозе, считает ее вполне реальной и готовится к худшему сценарию.

Члены НАТО не только корректируют собственные оборонные бюджеты, но и активно проводят мероприятия боевой подготовки и развертывают предприятия ОПК.