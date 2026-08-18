Когда Путин может начать войну с НАТО: ответ ГУР
Российский диктатор Владимир Путин может приказать своим войскам вторгнуться на территорию НАТО в течение ближайших нескольких лет.
Об этом идет речь в интервью РБК-Украина с заместителем начальника ГУР МО генерал-майором Вадимом Скибицким.
"На сегодняшний день мы считаем наиболее реальными так называемые асимметричные угрозы - гибридные операции. С весны страны Альянса страдали от неизвестных дронов. Сейчас Румыния и Польша хотя бы начали сбивать эти цели. Теперь в информационном пространстве распространяются нарративы с дискредитацией "натовского" вооружения", - отметил Скибицкий.
По его словам, нельзя также игнорировать влияние, которое на Западе приобретают пророссийские политические силы, а также общественные объединения.
Представитель ГУР отметил, что речь идет именно о гибридных мерах, которые враг регулярно реализует.
Как объяснил Скибицкий, все эти действия России можно считать одним из индикаторов подготовки к новому конфликту.
"РФ в своих планах готовится к войне со странами НАТО до 2030 года. Альянс тоже открыто говорит о том, что Россия к 2030 году будет способна проводить более активные военные действия в отношении стран-членов НАТО", - отметил генерал-майор.
Скибицкий обратил внимание на то, что блок действительно серьезно относится к такой угрозе, считает ее вполне реальной и готовится к худшему сценарию.
Члены НАТО не только корректируют собственные оборонные бюджеты, но и активно проводят мероприятия боевой подготовки и развертывают предприятия ОПК.
Кстати, ранее в ГУР объясняли, решится ли Путин на новую мобилизацию в России и к чему следует готовиться.
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