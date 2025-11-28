Коли "прилетить" національний кешбек: стали відомі дати виплат за вересень

Дія повідомила про наближення виплат "Національного кешбеку" за вересень. За інформацією сервісу, гроші надійдуть на картки користувачів 29-30 листопада. Загалом кешбек отримають понад 3,8 млн українців, а загальна сума виплат перевищить 598 млн гривень.

Отримані кошти можна спрямувати на:

оплату комунальних послуг

купівлю ліків та книг

оформлення поштових послуг

благодійність

До програми щомісяця приєднуються нові виробники. Наразі у списку понад 1870 компаній і близько 400 тисяч найменувань українських товарів, за які можна отримати кешбек.

Щоб перевірити, чи входить товар до програми, потрібно в застосунку "Дія" перейти до розділу “Сервіси - Національний кешбек” і відсканувати штрихкод.

"Національний кешбек"

Це державна програма підтримки внутрішнього виробництва, яка повертає частину коштів за купівлю українських товарів.

За координацію відповідає Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

До впровадження проєкту долучені Міністерство цифрової трансформації, Державна податкова служба та уповноважені банки, включно з Ощадбанком.