Когда "прилетит" национальный кэшбэк: стали известны даты выплат за сентябрь

Дія сообщила о приближении выплат "Национального кэшбэка" за сентябрь. По информации сервиса, деньги поступят на карты пользователей 29-30 ноября. В целом кэшбек получат более 3,8 млн украинцев, а общая сумма выплат превысит 598 млн гривен.

Полученные средства можно направить на:

оплату коммунальных услуг

покупку лекарств и книг

оформление почтовых услуг

благотворительность

К программе ежемесячно присоединяются новые производители. Сейчас в списке более 1870 компаний и около 400 тысяч наименований украинских товаров, за которые можно получить кэшбек.

Чтобы проверить, входит ли товар в программу, нужно в приложении "Дія" перейти в раздел "Сервисы - Национальный кэшбек" и отсканировать штрихкод.

"Национальный кэшбек"

Это государственная программа поддержки внутреннего производства, которая возвращает часть средств за покупку украинских товаров.

За координацию отвечает Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины.

К внедрению проекта приобщены Министерство цифровой трансформации, Государственная налоговая служба и уполномоченные банки, включая Ощадбанк.