Коли повертають гроші від збанкрутілого банку? Фонд гарантування дав відповідь

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) починає повертати кошти вкладникам банку, який був виведений з ринку, на 13-15 день після початку процедури виведення.

"Закон каже, що не пізніше, ніж на 20 робочий день з дня початку процедури виведення фондом банку з ринку ми повинні розпочати виплачувати кошти. Фактично, ми починаємо виплати на 13-15 день", - прокоментувала керівник фонду.

Директор-розпорядник пояснила, що фонд здійснює виплати вкладникам зі своїх коштів, сума яких зараз на рахунках ФГВФО складає близько 40 млрд гривень. Фонд не чекає, коли йому вдасться реалізувати майно (активи) банку, який виводиться з ринку, на аукціонах. Спочатку фонд виплачує всю гарантовану суму вкладникам (фізичним особам), а потім він починає здійснювати виплати відповідно до черговості кредиторів.

"У нас є завдання цей процес прискорити. Технічно це можливо. Згідно з європейським законодавством відведено 7 робочих днів, щоб розпочати виплати. Ми до цього йдемо, це близьке майбутнє", - додала Ольга Білай.

З початку повномасштабного вторгнення ФГВФО за повною гарантією, яка діє на сьогодні, виплатив близько 9 мільярдів гривень.

"Кошти самого фонду на сьогодні перевищують 46 млрд гривень. Тобто ми повністю справляємося з тими ризиками, які є в системі", - додала Ольга Білай.