Вклади українців зросли майже на 100 млрд гривень: у яких банках і в якій валюті
Заощадження в банках продовжують збільшуватися. Українці зберігають значну частину своїх вкладів у доларах і євро, незважаючи на дуже низький відсоток за депозитами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України(НБУ).
Станом на 1 серпня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 482,6 млрд гривень. З початку року сума зросла на 6,4% (90,4 млрд гривень).
За даними НБУ, у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,2%) були в доларах і євро.
Більшість вкладів була в національній валюті: 60,7 млн вкладів на 959,7 млрд гривень. У валюті було 10,6 млн вкладів на 522,9 млрд гривень.
Рейтинг банків за вкладами
За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 558,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,1 млн вкладників, сума - 225,8 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,7 млн вкладників, сума - 119,6 млрд гривень.
Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,2 млн, сума - 86,0 млрд гривень і Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,4 млн, сума - 67,8 млрд гривень.
Ставки за вкладами
За даними НБУ, у липні середні ставки за новими депозитами громадян у банках у гривні становлять 10,9% річних. За валютними депозитами банки пропонують лише 0,9% річних. Водночас у серпні 2025 року річне зростання курсу долара припинилося.
Інфляція в липні становила 14,1%, і прибутковість банківських вкладів перестала покривати зростання цін.