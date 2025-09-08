Вклади українців зросли майже на 100 млрд гривень: у яких банках і в якій валюті

Заощадження в банках продовжують збільшуватися. Українці зберігають значну частину своїх вкладів у доларах і євро, незважаючи на дуже низький відсоток за депозитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Національного банку України (НБУ ).

Станом на 1 серпня 2025 року в банках Фонду гарантування вкладів фізичних осіб зберігалося 1 трлн 482,6 млрд гривень. З початку року сума зросла на 6,4% (90,4 млрд гривень).

За даними НБУ, у 60 банках-учасниках ФГВФО налічувалося 71,3 млн вкладів громадян і ФОПів. Більше третини вкладів (35,2%) були в доларах і євро.

Більшість вкладів була в національній валюті: 60,7 млн вкладів на 959,7 млрд гривень. У валюті було 10,6 млн вкладів на 522,9 млрд гривень.

Рейтинг банків за вкладами

За даними НБУ, у державному ПриватБанку було 24,2 млн вкладників, які зберігали 558,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк - 13,1 млн вкладників, сума - 225,8 млрд гривень, на третьому приватний Універсал банк - 9,7 млн вкладників, сума - 119,6 млрд гривень.

Далі йдуть банки іноземних банківських груп Райффайзен Банк - кількість вкладників - 3,2 млн, сума - 86,0 млрд гривень і Укрсиббанк - кількість вкладників - 2,4 млн, сума - 67,8 млрд гривень.

