Когда возвращают деньги от обанкротившегося банка? Фонд гарантирования дал ответ

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) начинает возвращать средства вкладчикам банка, который был выведен с рынка, на 13-15 день после начала процедуры вывода.

"Закон говорит, что не позднее, чем на 20 рабочий день со дня начала процедуры вывода фондом банка с рынка мы должны начать выплачивать средства. Фактически, мы начинаем выплаты на 13-15 день", - прокомментировала руководитель фонда.

Директор-распорядитель пояснила, что фонд осуществляет выплаты вкладчикам из своих средств, сумма которых сейчас на счетах ФГВФЛ составляет около 40 млрд гривен. Фонд не ждет, когда ему удастся реализовать имущество (активы) банка, который выводится с рынка, на аукционах. Сначала фонд выплачивает всю гарантированную сумму вкладчикам (физическим лицам), а затем он начинает осуществлять выплаты в соответствии с очередностью кредиторов.

"У нас есть задача этот процесс ускорить. Технически это возможно. Согласно европейскому законодательству отведено 7 рабочих дней, чтобы начать выплаты. Мы к этому идем, это близкое будущее", - добавила Ольга Билай.

С начала полномасштабного вторжения ФГВФЛ по полной гарантии, которая действует на сегодня, выплатил около 9 миллиардов гривен.

"Средства самого фонда на сегодня превышают 46 млрд гривен. То есть мы полностью справляемся с теми рисками, которые есть в системе", - добавила Ольга Билай.