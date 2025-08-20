ua en ru
Усі клієнти ліквідованих банків повернули гроші? Звіт Фонду гарантування вкладів

Середа 20 серпня 2025 11:39
Усі клієнти ліквідованих банків повернули гроші? Звіт Фонду гарантування вкладів
Автор: Юлія Бойко

Фонд гарантування вкладів у липні 2025 виплатив вкладникам банків, що ліквідуються, майже 700 тис. грн, понад половину з яких отримали клієнти АТ "БАНК СІЧ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Фонду.

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) повідомив про виплати вкладникам банків, які перебувають у стадії ліквідації. Протягом липня 2025 року вони отримали 687 тис. грн гарантованого відшкодування.

"З цих коштів 405,5 тис. грн отримали вкладники АТ “БАНК СІЧ”. Загалом від початку діяльності Фонду сума виплат гарантованого відшкодування склала понад 104,9 млрд грн", - зазначили у Фонді.

У відомстві наголосили, що всі виплати здійснюються виключно з власних ресурсів. Станом на 1 серпня 2025 обсяг коштів Фонду складав 45,49 млрд грн. Також у червні Фонд гарантування вкладів перерахував до державного бюджету 7,9 млрд грн.

У ФГВФО зазначили, що обсяг розрахунків з вкладниками банків, виведення яких з ринку розпочалося після 24 лютого 2022, перевищив 9 млрд грн.

Відтак Фонд повністю розрахувався з усіма вкладниками, які звернулися за належними виплатами.

