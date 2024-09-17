Коли повернуться регулярні графіки відключень світла: прогнози експертів

Варто зазначити, що, згідно зі звітом ПРООН, напередодні повномасштабної війни в Україні було доступно 37 ГВт генерації. Після лютого 2022 року знищено, пошкоджено або перебуває в окупації 19 ГВт. Відповідно залишалося 18 ГВт.

Як розповідав президент Володимир Зеленський, минулого року максимальне споживання взимку становило якраз ці 18 ГВт. Скільки доступно зараз, невідомо. Але вочевидь до холодів Україна навряд чи встигне відновити потрібні обсяги.

Таким чином, регулярні графіки у будь-якому випадку повернуться ближче до зими. Хоча не факт, що відразу з початком опалювального сезону.

"Це скоріше буде пов'язане з похолоданням. Коли середньодобова температура опуститься нижче нуля, можливе поступове повернення графіків стабілізаційних відключень. Спочатку одна черга, а далі, коли температура впаде ще нижче, і більше черг", - вважає директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

За його словами, все визначатиметься темпами відновлення (оскільки роботи продовжаться і після початку опалювального сезону), погодою та інтенсивністю обстрілів енергетичної інфраструктури, якщо такі будуть.

Директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко своєю чергою прогнозує повернення графіків на середину-кінець листопада.

"Звичайно, прогнозувати складно. Багато залежить від планів рашистів та можливостей нашої протиповітряної оборони. Думаю, навіть у Міненерго та "Укренерго" поки не знають, якими будуть графіки. По-перше, складно сказати, скільки зможуть відремонтувати пошкоджених блоків на ТЕС. По-друге, чи будуть у нас можливості відбивати атаки росіян. Тому скільки годин, скільки черг - зараз це гадання на кавовій гущі", - зазначив він.