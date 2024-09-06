Росія готується до нових ударів по енергосистемі України, - Шмигаль

Росіяни вже готуються до нових атак по українській енергосистемі. Ймовірно, окупанти знову битимуть ракетами та дронами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні Верховної Ради

Водночас Шмигаль пояснив, що Україна вже втратила половину довоєнного об'єму споживання електроенергії, а саме 9 гігаватів.

"Ми розуміємо, що ворог не буде давати нам такої "розкоші" просто жити спокійно, їх терористична і геноцидна політика буде продовжуватись. Ми вже знаємо розвіддані про те, що готуються наступні масовані ракетні й дронові удари по нашій енергосистемі,", - наголосив прем'єр.

Шмигаль наголосив, що російські військові не дадуть українцям такої "розкоші", як просто жити спокійно.

Удари Росії по українській енергосистемі

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення російські військові чинять воєнні злочини проти цивільного населення України. Одним з таких злочинів є удар по енергетичних об'єктах по всій країні. Адже після таких атак українці годинами живуть без електроенергії.

Нагадаємо, що ситуація значно погіршилась цієї весни, коли росіяни здійснили масштабний обстріл енергооб'єктів України, проте з часом електрики значною мірою відновили потужності та на кілька тижнів повністю повернули українцям.

Проте наприкінці літа окупанти знову обстріляли енергооб'єкти, як наслідок наразі по всій території України діють графіки відключення світла. Детальніше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

Нагадаємо, що "Укренерго" вже повідомило, чи відключатимуть світло 7 вересня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.