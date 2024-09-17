RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Когда вернутся регулярные графики отключений света: прогнозы экспертов

Фото: эксперты спрогнозировали, когда вернутся регулярные графики отключения света (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

Регулярные графики отключений электроэнергии в Украине вернутся поближе к зиме. Вероятно, уже в ноябре.

Следует отметить, что, согласно отчету ПРООН, накануне полномасштабной войны в Украине было доступно 37 ГВт генерации. После февраля 2022 уничтожено, повреждено или находится в оккупации 19 ГВт. Соответственно оставалось 18 ГВт.

Как рассказывал президент Владимир Зеленский, в прошлом году максимальное потребление зимой составило как раз эти 18 ГВт. Сколько доступно сейчас, неизвестно. Но, очевидно, до холодов Украина вряд ли успеет восстановить нужные объемы.

Таким образом, регулярные графики в любом случае вернутся поближе к зиме. Хотя не факт, что сразу с началом отопительного сезона.

"Это скорее будет связано с похолоданием. Когда среднесуточная температура опустится ниже нуля, возможен постепенный возврат графиков стабилизационных отключений. Сначала одна очередь, а дальше, когда температура упадет еще ниже, и больше очередей", - считает директор специальных проектов в НТЦ Психея" Геннадий Рябцев.

По его словам, все будет определяться темпами восстановления (поскольку работы продолжатся и после начала отопительного сезона), погодой и интенсивностью обстрелов энергетической инфраструктуры, если таковые будут.

Директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в свою очередь прогнозирует возвращение графиков на середину-конец ноября.

"Конечно, прогнозировать сложно. Многое зависит от планов рашистов и возможностей нашей противовоздушной обороны. Думаю, даже в Минэнерго и "Укрэнерго" пока не знают, какими будут графики. Во-первых, сложно сказать, сколько смогут отремонтировать поврежденных блоков на ТЭС. Во-вторых, будут ли у нас возможности отбивать атаки россиян. Поэтому сколько часов, сколько очередей - сейчас это гадание на кофейной гуще", - отметил он.

 

Отключение света в Украине

Напомним, с начала этого года Россия уже совершила десятки масштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины. Из-за обстрелов, а также экстремальной жары летом, в стране периодически действовали как аварийные, так и плановые отключения электроэнергии.

В мае этого года Кабинет министров поручил Министерству энергетики и Укрэнерго обеспечить справедливые графики отключений света.

Однако в течение последних недель свет не выключали. Ситуация в энергосистеме улучшилась.

На днях премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметил, что российские войска готовятся к новым ударам по энергосистеме Украины. Ожидается, что оккупанты снова используют ракеты и беспилотники для атак.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Графики отключения светаЭлектроэнергияОтключения света