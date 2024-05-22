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Міненерго та "Укренерго" доручено забезпечити справедливі графіки відключень світла

Середа 22 травня 2024 12:16
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Міненерго та "Укренерго" доручено забезпечити справедливі графіки відключень світла Фото: прем’єр-міністр України Денис Шмигаль (kmu.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Кабінет Міністрів доручив Міністерству енергетики та оператору енергосистеми компанії "Укренерго" забезпечити справедливі графіки відключень світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля.

"Принципово, щоб графіки вимкнень споживачів були раціональними, справедливими та рівномірними. Міненерго та "Укренерго" надано доручення розробити проєкт відповідної урядової постанови щодо справедливих графіків вимкнень споживачів", - сказав він.

Прем’єр наголосив, що цей документ також має містити перелік критично важливих для держави об’єктів, що потребують пріоритетного електропостачання, та черговість розподілу граничної потужності між іншими споживачами, які не входять до переліку критично важливих.

Шмигаль додав, що внаслідок атак енергосистема втратила 8 ГВт потужностей. Через це Україна продовжує рекордний імпорт електроенергії з Європи. Але максимальна можливість на імпорт складає 1,7 ГВт, і цього не вистачає для повного покриття дефіциту.

Раніше в "Укренерго" заявляли, що окупанти масованими атаками пошкодили всі ТЕС і ГЕС України, через що ці станції зараз не можуть виробляти ту ж кількість електроенергії, яку вони видавали до атак.

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Укренерго Денис Шмигаль
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