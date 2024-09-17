Ходимо по межі. Світло за графіками може повернутися будь-якої миті: чому і що буде взимку

Енергосистему України намагаються максимально підготувати до зими. Але ситуація така, що холодний період у будь-якому разі не вдасться пройти без графіків відключень світла.

Про поточну ситуацію, чому графіки можуть повернутися будь-якої миті та коли відключення стануть регулярними, - у матеріалі РБК-Україна .

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Що з енергетикою і чому графіки можуть повернутися будь-якої миті

У перший місяць осені Україна заходила з графіками відключень в одну-дві черги. Причина - наслідки наймасштабнішої російської атаки під кінець серпня. На багатьох об'єктах тривали (і досі продовжуються) аварійні та планові ремонти, тому зберігався дефіцит потужності.

Графіки погодинних відключень діяли до 6 вересня включно. Тому що енергетики не встигали відновити енергопостачання у повному обсязі після ударів 26 серпня, пояснює директор спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадій Рябцев.

"Але зараз ситуація досить стабільна. Я не скажу, що баланс між генерацією та споживанням стійкий. Оскільки багато залежить і від погоди, і від роботи атомних енергоблоків", - розповів він РБК-Україна.

Залежить настільки, що після кількох днів без обмежень 12 вересня на добу графіки повернулися до Києва, Київської, Черкаської, Чернігівської та інших областей. Як повідомляли в "Укренерго", через зниження генерації на сонячних електростанціях (у зв'язку з похмурою погодою) і ТЕС.

П'ятниця, субота, неділя, як і початок цього тижня, пройшли без вимкнень. За даними "Укренерго", на сьогодні споживання зростає ближче до середини тижня, а у вечері виходить на максимальний рівень. Українців постійно просять економити електроенергію у вечірні години та не включати одразу кілька потужних приладів у період з 16:00 до 22:00.

"Це якраз і говорить про нестійкий баланс. Про те, що запасів резерву генерації недостатньо, щоб бути готовим задовольнити раптове збільшення попиту. Тобто при різкому зростанні споживання короткочасні обмеження можуть бути будь-якого дня, насамперед у пікові години", - наголошує. Рябцев.

За його словами, графіки можуть запроваджуватися в окремі дні. Але загалом прогноз на вересень та жовтень залишається незмінним: або без відключень, або із застосуванням однієї черги, не більше чотирьох годин поспіль без світла.

Дефіцит потужності залишається, він покривається імпортом і навіть аварійною допомогою від кількох країн, як було минулої п'ятниці. "По суті, ми ходимо по межі… Зараз навіть у найсприятливіший сезон для енергетики (вересень-жовтень, - ред.) дефіцит все одно є", - пояснює директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

Окрім погоди та споживання на відключення може вплинути ще один фактор. Раніше на Південноукраїнській АЕС вийшов з ладу головний циркуляційний насос на енергоблоці №2. І сулячи з усього, ремонтні роботи ще не були проведені.

"Якщо цього чи наступного тижня блок на 1 ГВт буде виведений, це справді може спричинити повернення до погодинних графіків. Думаю, певна робота на рівні уряду, міністерства та "Укренерго" ведеться, щоб компенсувати втрати нарощуванням генерації на ТЕС. Такий варіант можливий. І плюс якщо збільшиться імпорт, можливо, ми це навіть не відчуємо", - вважає експерт.

За його словами, якщо погодинні відключення і будуть, то несуттєві. За оцінками Рябцева, максимум - на одну чергу.

Коли повернуться регулярні графіки вимкнень

Зазначимо, з 2022 по 2024 роки об'єкти української енергетики зазнали понад 1000 атак. І немає жодного регіону, жодного виду енергетичної інфраструктури, яка не постраждала б, заявив глава Міненерго Герман Галущенко.

"Загальні втрати наших потужностей у результаті атак цього року перевищують 9 ГВт", - зазначив він і додав, що 26 серпня Росія вперше вдарила по українських підстанціях балістичними ракетами. В результаті близько 4 млн осіб терміново відключили від електроенергії. Щоб відновитись, знадобилося приблизно 13 днів.

Згідно зі звітом ПРООН, напередодні повномасштабної війни в Україні було доступно 37 ГВт генерації. Після лютого 2022 року знищено, пошкоджено або перебуває в окупації 19 ГВт. Відповідно залишалося 18 ГВт.

Згідно з заявами президента Володимира Зеленського, минулого року максимальне споживання взимку становило якраз ці 18 ГВт. Скільки доступно зараз, невідомо. Але вочевидь до холодів Україна навряд чи встигне відновити потрібні обсяги.

Таким чином, регулярні графіки у будь-якому випадку повернуться ближче до зими. Хоча не факт, що відразу з початком опалювального сезону.

"Це скоріше буде пов'язане з похолоданням. Коли середньодобова температура опуститься нижче нуля, можливе поступове повернення графіків стабілізаційних відключень. Спочатку одна черга, а далі, коли температура впаде ще нижче, і більше черг", - вважає Рябцев.

За його словами, все визначатиметься темпами відновлення (оскільки роботи продовжаться і після початку опалювального сезону), погодою та інтенсивністю обстрілів енергетичної інфраструктури, якщо такі будуть.

Омельченко прогнозує повернення графіків на середину-кінець листопада.

"Звичайно, прогнозувати складно. Багато залежить від планів рашистів та можливостей нашої протиповітряної оборони. Думаю, навіть у Міненерго та "Укренерго" поки не знають, якими будуть графіки. По-перше, складно сказати, скільки зможуть відремонтувати пошкоджених блоків на ТЕС. По-друге, чи будуть у нас можливості відбивати атаки росіян. Тому скільки годин, скільки черг - зараз це гаданняна кавовій гущі", - додав співрозмовник.

Наскільки жорсткими будуть відключення взимку

У недавньому інтерв'ю колишній голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький заявив, що якщо не буде масштабних обстрілів, відключення можуть розпочатися навіть не в листопаді, а в грудні. Тому що в листопаді може не бути настільки сильних холодів, які стануть тригером для запровадження графіків.

За його словами, в холодну погоду відключення будуть, навіть якщо всі раніше заявлені плани відновлення генерації будуть реалізовані. І коли середньодобова температура опуститься нижче -10, дефіцит нічим буде покрити.

"У нас може бути ситуація з відключеннями приблизно така ж, як влітку... Може, трохи більше (годин без світла на добу, - ред.). Може бути графік чотири через чотири, може бути чотири через шість", - зазначив він.

Геннадій Рябцев згоден із цією оцінкою. "Це, власне, і є три-чотири черги відключень. Тобто відносно того, що ми говорили влітку, прогнози на зиму не погіршилися", - розповів він.

Володимир Омельченко обережний у прогнозах.

"Єдине, що можу сказати, у нас не вистачить потужностей, щоб узимку покривати весь попит. Скільки саме не вистачає, важко відповісти. Ситуація залежатиме від цілої низки факторів: рівня дефіциту, імпорту, температурних умов і можливостей нашої ППО відбивати атаки. Але за будь-яким із сценаріїв потужностей не вистачить, щоб узимку не було графіків відключень", - підсумував експерт.

При підготовці тексту використовувалися: дані "Укренерго", заява міністра енергетики Германа Галущенка, інтерв'ю колишнього голови правління "Укренерго" Володимира Кудрицького для "Економічної правди", коментарі директора спеціальних проектів у НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева та директора енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимира Омельченка.