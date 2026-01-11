UA

Коли покращиться ситуація зі світлом у Києві: Свириденко назвала терміни

Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Ситуація з електроенергією у Києві покращиться орієнтовно до четверга, 15 січня. Тривають відновлювальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram прем'єр-міністра України Юлії Свириденко.

"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури", - зазначила Свириденко.

За її словами, попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

"У столиці, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час - орієнтуємося на четвер", - повідомила прем'єр.

Вона зазначила, що уряд працює 24/7, щоб мінімізувати наслідки цих цинічних атак, зокрема:

  • Надається вся необхідна підтримка генеруючим компаніям - обладнанням, ресурсами, технікою, із залученням ДСНС - для якнайшвидшого відновлення.
  • Діє урядове рішення, за яким не відключаються об’єкти критичної інфраструктури стратегічного значення, що допомагає стабілізувати енергосистему.
  • Розгорнуті всі "Пункти незламності", проведено їх аудит. Державні та великі компанії долучені до підтримки людей.
  • Нарощується імпорт електроенергії.
  • Свириденко доручила ДСНС разом із місцевою владою невідкладно встановлювати генератори великої потужності для зменшення навантаження на центральну систему, робота триває.
  • На період складних погодних умов оптимізовано навчальний і робочий процеси.
  • Забезпечено сталу та безперебійну роботу медичної системи.

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, в ніч на 9 січня російські окупанти здійснили чергову комбіновану атаку на Київ. Вкотре було завдано ударів по енергооб'єктах.

Внаслідок ворожої атаки в столиці виникли проблеми з теплом і водою, а вже вранці в місті ввели екстрені відключення світла.

Вчора, 10 січня, в Міненерго повідомили, що за добу енергетики відновили електропостачання для 648 тисяч абонентів. Також там зазначили, що столиця поступово повертається до планових відключень.

Додамо, що за інформацією ДТЕК, сьогодні, 11 січня, в Києві продовжать діяти графіки відключень світла. Водночас у частині столиці поки що досі екстрені відключення.

