Коли покращиться ситуація зі світлом у Києві: Свириденко назвала терміни

"По Києву росіяни здійснили одну з наймасштабніших атак на енергетичну інфраструктуру за весь час повномасштабної війни. Ворог цілеспрямовано бив балістикою, зокрема по теплогенеруючих об’єктах. Ситуацію додатково ускладнили складні погодні умови та суттєве зниження температури", - зазначила Свириденко.

За її словами, попри всі виклики, українські енергетики працюють у надскладних умовах і роблять максимум можливого. Лише за цей тиждень електропостачання відновлено майже для 700 тисяч споживачів по всій країні.

"У столиці, з огляду на масштаб пошкоджень, у рекордні строки відновлено подачу теплоносія та електроенергії. Водночас з об’єктивних причин наразі діють планові та екстрені графіки відключень. Для суттєвого покращення ситуації в Києві потрібен час - орієнтуємося на четвер", - повідомила прем'єр.

Вона зазначила, що уряд працює 24/7, щоб мінімізувати наслідки цих цинічних атак, зокрема: