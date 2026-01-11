Когда улучшится ситуация со светом в Киеве: Свириденко назвала сроки

"По Киеву россияне осуществили одну из самых масштабных атак на энергетическую инфраструктуру за все время полномасштабной войны. Враг целенаправленно бил баллистикой, в частности по теплогенерирующим объектам. Ситуацию дополнительно осложнили сложные погодные условия и существенное снижение температуры", - отметила Свириденко.

По ее словам, несмотря на все вызовы, украинские энергетики работают в сверхсложных условиях и делают максимум возможного. Только за эту неделю электроснабжение восстановлено почти для 700 тысяч потребителей по всей стране.

"В столице, учитывая масштаб повреждений, в рекордные сроки восстановлена подача теплоносителя и электроэнергии. В то же время по объективным причинам сейчас действуют плановые и экстренные графики отключений. Для существенного улучшения ситуации в Киеве нужно время - ориентируемся на четверг", - сообщила премьер.

Она отметила, что правительство работает 24/7, чтобы минимизировать последствия этих циничных атак, в частности: