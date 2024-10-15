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Коли почнеться опалювальний сезон у Харкові: міська влада дала відповідь

Фото: Початок опалювального сезону у Харкові (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Місто Харків повністю готове до початку опалювального сезону, однак подавати тепло у будинки місцевих жителів не поспішають з огляду на доволі теплу погоду.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на міського голову Харкова Ігоря Терехова.

За словами міського голови, місто Харків готове розпочати опалювальний сезон, але зараз є можливість економити на опаленні завдяки сприятливій погоді.

"Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє", – зазначає Терехов у своєму Telegram-каналі.

Він зазначає, що подавати тепло у будинки місцевих жителів почнуть тоді, коли середньодобова температура повітря буде на рівні +8°C або нижче протягом трьох днів поспіль.

Раніше РБК-Україна розповідало, коли почнеться опалювальний сезон у різних регіонах країни. Влада у більшості областей заявляє, що опалення почнуть вмикати, коли середня температура повітря упродовж трьох діб поспіль не підвищуватиметься вище +8°C. Водночас деякі міста називають конкретні дати початку опалювального сезону.

Протягом останніх кількох днів в Україні суттєво знизилася температура повітря й влада деяких міст нашої країни заявила, що починають подавати тепло до закладів соціального призначення – лікарень, садочків та шкіл. Поступово обіцяють почати подавати тепло до багатоквартирних будинків. Зокрема, у понеділок, 14 жовтня опалювальний сезон почали у Борисполі, також опалення почали вмикати у Вінниці. 15 жовтня про початок опалювального сезону заявили у Чернігові.

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ХарківОпалювальный сезон