Коли почнеться опалювальний сезон у Харкові: міська влада дала відповідь

За словами міського голови, місто Харків готове розпочати опалювальний сезон, але зараз є можливість економити на опаленні завдяки сприятливій погоді.

"Місто вже готове розпочати опалювальний сезон, але поки в нас є можливість зекономити газ та ваші кошти, адже погода сприяє", – зазначає Терехов у своєму Telegram-каналі.

Він зазначає, що подавати тепло у будинки місцевих жителів почнуть тоді, коли середньодобова температура повітря буде на рівні +8°C або нижче протягом трьох днів поспіль.