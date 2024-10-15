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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні

Україна, Вівторок 15 жовтня 2024 07:00
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Синоптик дала прогноз на сьогодні в Україні Фото: синоптик розповіла, коли чекати на заморозки в більшості регіонів України (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Сьогодні, 15 жовтня, в Україні буде багато дощів. А заморозки у більшості регіонів країни можливі вже 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко.

"В Україні 15 жовтня буде багато дощів. Більша ймовірність опадів буде у західних, північних та східних областях", - розповіла вона.

Водночас у південній частині та у більшості центральних областей у вівторок обійдеться скоріше хмарністю, тому серйозних опадів очікувати не варто.

"Вітер буде північно-західний, помірний. Температура повітря очікується найвищою у південній частині, +13...+18 градусів. Найнижчою - у північній частині та в західній частині, +8....+11 градусів. На решті території протягом дня +10...+14 градусів", - зазначила синоптик.

Погода у Києві та наближення заморозків

У Києві у вівторок очікується часом дощ, помірний північно-західний вітер, буде холодно, вночі +7...+9 градусів, вдень +10...+12 градусів.

А 17, 18 та 19 жовтня у західних, північних та центральних областях України у нічні години ймовірні заморозки.

Погода в Україні восени 2024

Осінь 2024 року в Україні виявилася теплішою за звичайну. Вересень виявився взагалі спекотним. Ймовірно цьому посприяла хвиля спеки, яка зайшла в Україну наприкінці серпня.

Зокрема, у вересні було встановлено одразу кілька погодних рекордів. Наприклад, 3 вересня виявився досить "врожайним". Цього дня в Україні було встановлено одразу дев'ять рекордів у різних містах.

Початок жовтня також видався теплим та й сам місяць очікується тепліше, ніж звичайно. Щоправда, в останній тиждень температура почала поступово знижуватися, зокрема через дощі. Але похолодання у жовтні можна вважати нормою.

Детальніше про погоду в Україні на поточний робочий тиждень - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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