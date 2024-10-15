Когда начнется отопительный сезон в Харькове: городские власти дали ответ

По словам мэра, город Харьков готов начать отопительный сезон, но сейчас есть возможность экономить на отоплении благодаря благоприятной погоде.

"Город уже готов начать отопительный сезон, но пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши средства, ведь погода способствует", – отмечает Терехов в своем Telegram-канале.

Он отмечает, что подавать тепло в дома местных жителей начнут, когда среднесуточная температура воздуха будет на уровне +8°C или ниже в течение трех дней подряд.