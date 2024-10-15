Когда начнется отопительный сезон в Харькове: городские власти дали ответ

Город Харьков полностью готов к началу отопительного сезона, однако подавать тепло в дома местных жителей не спешат из-за достаточно теплой погоды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Харькова Игоря Терехова.
По словам мэра, город Харьков готов начать отопительный сезон, но сейчас есть возможность экономить на отоплении благодаря благоприятной погоде.
"Город уже готов начать отопительный сезон, но пока у нас есть возможность сэкономить газ и ваши средства, ведь погода способствует", – отмечает Терехов в своем Telegram-канале.
Он отмечает, что подавать тепло в дома местных жителей начнут, когда среднесуточная температура воздуха будет на уровне +8°C или ниже в течение трех дней подряд.
Ранее РБК-Украина рассказывало, когда начнется отопительный сезон в разных регионах страны. Власти в большинстве областей заявляют, что отопление начнут включать, когда средняя температура воздуха в течение трех суток не будет повышаться выше +8°C. В то же время, некоторые города называют конкретные даты начала отопительного сезона.
В последние несколько дней в Украине существенно снизилась температура воздуха и власти некоторых городов нашей страны заявили, что начинают подавать тепло в учреждения социального назначения – больниц, садов и школ. Постепенно обещают начать подавать тепло в многоквартирные дома. В частности, в понедельник, 14 октября, отопительный сезон начали в Борисполе, также отопление начали включать в Винницу. 15 октября о начале отопительного сезона заявили в Чернигове.
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