Коли переводять годинник на літній час 2026: точна дата

Весняний сезон не лише повертає нам сонячні дні й тепло, але й традиційно "змінює" час із зимового на літній. Цей момент важливо не проґавити й цього року.

Коли перехід на літній час у 2026 році

Сьогодні порядок обчислення часу в Україні регулюється відповідною постановою Кабінету міністрів №509 від 13 травня 1996 року.

Згідно з цим документом, країна живе за другим часовим поясом (київський час). При цьому передбачається два "етапи" переведення годинникових стрілок щороку - навесні та восени.

У першій половині року цей процес припадає на останню неділю березня.

Так, 29 березня (о 3 годині в ніч із суботи на неділю) стрілки необхідно буде перевести на одну годину вперед.

Це означає, що після зміни зимового графіка на літній ніч для українців стане "коротшою" - спати доведеться на годину менше.

Варто зазначити, що урядова постанова також чітко визначає роботу інфраструктури:

за київським часом здійснюється рух залізничного, повітряного, водного та міжміського автомобільного транспорту;

на київський час орієнтується робота телеграфного зв'язку та міжміської телефонії;

для морських суден у відкритому морі діє міжнародна система часових поясів, проте під час перебування в українських портах або на рейдах - використовується встановлений у нас час.

Що відомо про скасування переведення годинників

У липні 2024 року Верховна Рада схвалила законопроект №4201 щодо обчислення часу, ініційований спікером Русланом Стефанчуком.

Документ передбачає відмову від переходу на літній час і пропонує назавжди зафіксувати на території України єдиний - зимовий час.

Відповідно до прикінцевих положень, закон має почати діяти вже наступного дня після його офіційного оприлюднення. Проте процедура затягнулася.

Документ передали на підпис президенту Володимиру Зеленському ще 21 серпня 2024 року, але станом на 16 березня 2026 року він так і не був підписаний.

Отже, нині Україна, як і раніше, продовжує керуватися урядовою постановою 1996 року, яка зобов'язує переводити стрілки годинників двічі на рік.