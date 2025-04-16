Коли пекти паски та фарбувати яйця, щоб усе вдалося: поради до Великодня-2025

Передвеликодній тиждень, або Білий (Чистий, Страсний), - це особливий час, коли в українських родинах готуються до одного з найбільших християнських свят. І пекти паски, і фарбувати яйця - не просто кулінарні клопоти, а цілий сакральний ритуал.

Коли і як пекти паски

Паски традиційно пекли в четвер або в суботу перед Великоднем. У перші дні Чистого (Страсного) тижня українці традиційно прибирали в хаті та на подвір’ї, білили хати, готували святковий одяг. І лише коли все довкола було готовим до Великодня, бралися до випікання пасок.

Найпоширенішим був четвер - день, коли господиня вже мала навести лад у домі, а також "очистити тіло і душу". У цей день вмивалися до сходу сонця, одягали чисте святкове вбрання і з чистими руками приступали до замішування тіста. Випікати сакральний хліб у безладі чи з неготовим серцем вважалося негожим.



Замішування тіста для пасок у наш час (фото: freepik.com)

Перед тим, як розпочати, господиня читала молитву, хрестилася, хрестила ночви, у яких замішувала тісто. Борошно для паски також освячували - деякі господині читали над ним молитву і малювали на ньому хрест. Увесь процес мав відбуватися в тиші, без сварок і гучних розмов - щоб паска вдалася. Вважалося, що якщо паска не підніметься або трісне, це віщує лихо або нещастя в родині, навіть смерть.



Випікання пасок у сучасній духовці (фото: GettyImages)

У п’ятницю паски пекли рідше - цей день вважали найсуворішим у пості, тож уникали будь-якої роботи. Хоча в деяких селах і п’ятниця була прийнятним днем для випікання.

Коли фарбувати яйця

Крашанки зазвичай фарбували у Чистий четвер або в суботу. Рідше - у п’ятницю. А писанки могли створювати протягом усього Страсного тижня або й упродовж усього посту. Писанки писалися довго, переважно вечорами - їх творили дівчата й жінки, іноді разом, у компанії.



Створення писанок до Великодня (фото: freepik.com)

"Дівчата дарували своїм хлопцям кілька писанок (не менше трьох), загорнутих у вишиту хустинку. Це був символ взаємності. Якщо хлопець отримував писанки, знав - час засилати сватів. І точно не отримає гарбуза", - каже Анастасія Кривенко.

Суть у підготовці та стані душі

У традиційній культурі важлива була не лише сама дія - а те, в якому стані її виконують. Саме тому паску починали пекти тільки після генерального прибирання, у чистому одязі та з чистим серцем. Випікання паски - це не просто кулінарія, а своєрідна молитва у дії, нагадує Анастасія Кривенко.