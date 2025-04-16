Когда печь куличи и красить яйца, чтобы все удалось: советы к Пасхе-2025

Предпасхальная неделя, или Белая (Чистая, Страстная), - это особое время, когда в украинских семьях готовятся к одному из самых больших христианских праздников. И печь куличи, и красить яйца - не просто кулинарные хлопоты, а целый сакральный ритуал.

Когда и как печь куличи

Куличи традиционно пекли в четверг или в субботу перед Пасхой. В первые дни Чистой (Страстной) недели украинцы традиционно убирали в доме и во дворе, белили дома, готовили праздничную одежду. И только когда все вокруг было готовым к Пасхе, приступали к выпеканию куличей.

Самым распространенным был четверг - день, когда хозяйка уже должна была навести порядок в доме, а также "очистить тело и душу". В этот день умывались до восхода солнца, надевали чистый праздничный наряд и с чистыми руками приступали к замешиванию теста. Выпекать сакральный хлеб в беспорядке или с неготовым сердцем считалось предосудительным.



Замешивание теста для куличей в наше время (фото: freepik.com)

Перед тем, как начать, хозяйка читала молитву, крестилась, крестила корыта, в которых замешивала тесто. Муку для паски также освящали - некоторые хозяйки читали над ней молитву и рисовали на ней крест. Весь процесс должен был происходить в тишине, без ссор и громких разговоров - чтобы пасха удалась. Считалось, что если кулич не поднимется или треснет, это предвещает беду или несчастье в семье, даже смерть.



Выпекание куличей в современной духовке (фото: GettyImages)

В пятницу куличи пекли реже - этот день считали самым строгим в посте, поэтому избегали любой работы. Хотя в некоторых селах и пятница была приемлемым днем для выпекания.

Когда красить яйца

Крашенки обычно красили в Чистый четверг или в субботу. Реже - в пятницу. А писанки могли создавать в течение всей Страстной недели или на протяжении всего поста. Писанки писались долго, преимущественно по вечерам - их творили девушки и женщины, иногда вместе, в компании.



Создание писанок к Пасхе (фото: freepik.com)

"Девушки дарили своим парням несколько писанок (не менее трех), завернутых в вышитый платок. Это был символ взаимности. Если парень получал писанки, знал - время засылать сватов. И точно не получит тыкву", - говорит Анастасия Кривенко.

Суть в подготовке и состоянии души

В традиционной культуре важно было не только само действие - а то, в каком состоянии его выполняют. Именно поэтому кулич начинали печь только после генеральной уборки, в чистой одежде и с чистым сердцем. Выпекание кулича - это не просто кулинария, а своеобразная молитва в действии, напоминает Анастасия Кривенко.