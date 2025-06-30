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Коли парламент голосуватиме за зміни в уряді: що кажуть джерела у владі

Фото: Зміни в уряді заплановані на 15-17 липня (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Уляна Безпалько, Олександр Білоус

Зміни в уряді можуть відбутися в середині липня. Орієнтовані дати для голосування у Верховній Раді - це 15-17 липня.

Декілька співрозмовників видання у фракції "Слуга народу" розповіли, що спочатку депутатів хотіли зібрати для голосування кадрових питань на 7-8 липня.

Але коли стало зрозуміло, що ані нардепів, ані голосів в ці дні зібрати не вдасться, це питання начебто відклали щонайменше до 15-17 липня, зазначає джерело.

"Наразі ситуація заспокоїлась, але не вирішилась. До цієї розмови можуть повернутися вже у середині липня", - погоджується ще один із співрозмовників у владі.

Зміни в уряді

Нагадаємо, у політичних колах вже кілька тижнів наполегливо курсують чутки про велике оновлення урядової команди.

Кілька нардепів та блогерів повідомили, що президент вирішив звільнити прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та поставити на цю посаду Юлію Свириденко, чинну віце-прем’єрку - міністерку економіки.

На зустрічі з журналістами трохи більше тижня тому Володимир Зеленський не став ані спростовувати, ані підтверджувати наміри міняти голову уряду, висловивши при цьому повагу Шмигалю.

 

 

Довгий уряд

Нагадаємо, Денис Шмигаль очолив уряд 4 березня 2020 року напередодні коронакризи. Цей уряд працює найдовше за часів незалежності України. Більшість членів уряду змінилася за цей час. Останні значні зміни відбулися у вересні 2024 року.

Зараз прем'єр-міністру Денису Шмигалю довіряють 25% українців, не довіряють - 56,5%.

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