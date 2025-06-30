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Когда парламент будет голосовать за изменения в Кабмине: что говорят источники во власти

Фото: Изменения в правительстве запланированы на 15-17 июля (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Изменения в правительстве могут произойти в середине июля. Ориентировочные даты для голосования в Верховной Раде - это 15-17 июля.

Несколько собеседников издания во фракции "Слуга народа" рассказали, что сначала депутатов хотели собрать для голосования кадровых вопросов на 7-8 июля.

Но когда стало понятно, что ни нардепов, ни голосов в эти дни собрать не удастся, этот вопрос якобы отложили как минимум до 15-17 июля, отмечает источник.

"Сейчас ситуация успокоилась, но не решилась. К этому разговору могут вернуться уже в середине июля", - соглашается еще один из собеседников во власти.

Изменения в правительстве

Напомним, в политических кругах уже несколько недель упорно курсируют слухи о большом обновлении правительственной команды.

Несколько нардепов и блогеров сообщили, что президент решил уволить премьер-министра Дениса Шмыгаля и поставить на эту должность Юлию Свириденко, действующего вице-премьера - министра экономики.

На встрече с журналистами чуть больше недели назад Владимир Зеленский не стал ни опровергать, ни подтверждать намерения менять главу правительства, выразив при этом уважение Шмыгалю.

 

 

 

Долгое правительство

Напомним, Денис Шмыгаль возглавил правительство 4 марта 2020 года накануне коронакризиса. Это правительство работает дольше всех за время независимости Украины. Большинство членов правительства сменилось за это время. Последние значительные изменения произошли в сентябре 2024 года.

Сейчас премьер-министру Денису Шмыгалю доверяют 25% украинцев, не доверяют - 56,5%.

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