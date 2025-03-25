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Як змінився рейтинг Зеленського та кому найбільше довіряють українці: свіже опитування

Україна, Вівторок 25 березня 2025 12:57
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Як змінився рейтинг Зеленського та кому найбільше довіряють українці: свіже опитування Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

На початку березня 2025 року українці найбільше довіряють Володимиру Зеленському - 59,6%, не довіряють президенту 33,3%. Баланс довіри-недовіри складає 26,3%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування Центру Разумкова.

За останні пів року рівень підтримки Зеленського зріс. У вересні 2024 року йому довіряли 51,2% респондентів, а баланс був 9,7%.

Позитивний баланс довіри-недовіри мають тільки голова СБУ Василь Малюк (+15,8%) та голова Миколаївської ОДА Віталій Кім (0,7%).

Решта політиків та громадських діячів мають негативний баланс довіри-недовіри:

  • телеведучий Сергій Притула (-14,8%),
  • голова МВС Ігор Клименко (-15,3%),
  • мер Києва Віталій Кличко (-15,5%),
  • міністр оборони Рустем Умєров (-23,7%),
  • голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев (-29,2%)
  • прем'єр-міністр Денис Шмигаль (-31,5%),
  • керівник Офісу президента Андрій Єрмак (-49,7%),
  • голова Верховної Ради Руслан Стефанчук (-51,7%),
  • п'ятий президент Петро Порошенко (-57,9%),
  • лідер фракції "Слуги народу" Давид Арахамія (-57,9%),
  • експрем'єр Юлія Тимошенко (-72,0%),
  • лідер ОПЗЖ Юрій Бойко (-76,6%),
  • колишній радник керівника Офісу президента Олексій Арестович (-82,2%).

Як змінився рейтинг Зеленського та кому найбільше довіряють українці: свіже опитування

Опитування проводилося Центром Разумкова з 28 лютого по 6 березня 2025 року 2018 респондентів. Опитування методом face-to-face проводилося лише на тих територіях, що контролюються урядом України та на яких не ведуться бойові дії. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, дані опитувань на початку 2025 року демонструють зростання підтримки Зеленського до 60% і вище. Водночас у тих опитуваннях, які включають Валерія Залужного, рейтинг колишнього головнокомандувача ЗСУ вищий за рейтинг президента.

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