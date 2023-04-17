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Коли очікувати на пік паводків у Києві: відповідь КМДА

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Київ, Понеділок 17 квітня 2023 12:44
Коли очікувати на пік паводків у Києві: відповідь КМДА Фото: у КМДА розповіли, коли очікувати на пік паводків у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Зараз у Києві немає аварійних підтоплень, проте пік паводків прогнозують 22 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту муніципальної безпеки КМДА Романа Ткачука в ефірі телеканалу "Київ".

За його словами, наразі у Києві не фіксують аварійних підтоплень, проте є підтоплення заплавних територій. Ткачук зазначив, що ці території майже кожного року підтоплюються при весняних повенях.

"Згідно з інформацією Укргідрометцентру, пік весняної повені ми будемо очікувати десь 22 квітня. Також цьогорічна повінь збільшується на 0,5-1 метр у порівнянні з минулими роками", - сказав він.

Дидерктор Департаменту муніципальної безпеки КМДА повідомив, що наразі фіксують підтоплення островів у парку Муромець, Гідропарку, Трухановому острові, а також Галерної затоки, Корчуватого та приватних ділянок у районі Осокорків.

Нагадаємо, РБК-Україна публікувало фоторепортаж із затопленого столичного Гідропарка.

Тим часом вода вийшла з берегів у 8 областях України.

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