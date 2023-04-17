ua ru
Пн, 17 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Когда ждать пика паводков в Киеве: ответ КГГА

Новина українською →
Киев, Понедельник 17 апреля 2023 12:44
Когда ждать пика паводков в Киеве: ответ КГГА Фото: в КГГА рассказали, когда ожидать пика паводков в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Сейчас в Киеве нет аварийных подтоплений, однако пик наводнений прогнозируют 22 апреля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Департамента муниципальной безопасности КГГА Романа Ткачука в эфире телеканала "Киев".

По его словам, в настоящее время в Киеве не фиксируют аварийные подтопления, однако есть подтопление пойменных территорий. Ткачук отметил, что эти территории почти каждый год подтапливаются при весенних наводнениях.

"Согласно информации Укргидрометцентра, пик весеннего половодья мы будем ожидать где-то 22 апреля. Также наводнение этого года увеличивается на 0,5-1 метр по сравнению с прошлыми годами", - сказал он.

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА сообщил, что сейчас фиксируют подтопление островов в парке Муромец, Гидропарке, Трухановом острове, а также Галерного залива, Корчеватого и частных участков в районе Осокорков.

Напомним, РБК-Украина публиковало фоторепортаж из затопленного столичного Гидропарка.

Тем временем вода вышла из берегов в 8 областях Украины.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и личные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
КГГА Киев
NEWS
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
Ни работы, ни учебы без военкомата: в ТЦК объяснили, кому нужен военный билет
DAILY
Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Чужие среди своих. Что происходит в ОПЗЖ после запрета партии и госизмены Медведчука