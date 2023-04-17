Паводок в Україні. Вода вийшла з берегів у 8 областях, затоплено дороги

На ранок понеділка, 17 квітня, залишаються підтопленими 852 домогосподарств, порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів. Спостерігається зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України .

Так, за інформацією Гідрометеорологічного центру спостерігається сезонне підняття рівня води у межах річок Віть, Дніпро, Десна, Сейм, Сож, Прип’ять, Горинь та Західний Буг на територіях Волинської, Дніпропетровської, Житомирської, Київської, Рівненської, Полтавської, Черкаської та Чернігівської областей.

"На даний час гідрологічна ситуація контрольована. Спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках на півночі країни. Залишаються підтопленими 852 дворогосподарства", - йдеться в повідомленні.

Зокрема:

Чернігівська - 474;

Черкаська - 182;

Дніпропетровська - 79;

Полтавська - 107;

Київська - 10.

До того ж 111 будинків у областях:

Дніпропетровська - 38;

Черкаська - 42;

Чернігівська - 29;

Полтавська - 2, з них 38 дачних.

Крім цього, у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавській областях підтоплено 10 тисяч 762 га сільськогосподарських угідь. Порушено транспортне сполучення до 30 населених пунктів: Чернігівська - 29 та Київська - 1.

За даними "Укренерго", гідроелектростанції працюють упродовж всієї доби і для мінімізації наслідків повені проводять контрольовані скиди води, що дозволяє зменшити рівень Київського та Канівського водосховищ.

"Рівень води значно вищий ніж у попередні роки", - констатують енергетики.

Як повідомлялось, жителів Києва та низки областей попередили про можливі підтоплення доріг та будинків. Загроза підтоплення ймовірна у період з 13 до 17 квітня.

Нагадаємо, у четвер, 13 квітня, в Іванкові (Вишгородський район, Київської області) через значні опади розмило дамбу. Водою підтопило дві вулиці.