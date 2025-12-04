Коли надійде "зимова тисяча": українцям показали графік нарахувань

Загалом на ці програми уряд виділив до 3 млрд гривень.

Для заявок через застосунок "Дія", які подали 18-19 листопада, виплати профінансовані вже 3 грудня; заявки 20-22 листопада - отримають кошти найближчими днями.

Українці, які подали заявку через відділення "Укрпошта", почнуть отримувати гроші з 6 грудня.

Виплати доступні всім громадянам, що перебувають в Україні (крім тих, хто за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях).

"Зимова підтримка"

Програма стартувала 15 листопада 2025 року - будь-який громадянин міг подати заявку через "Дія" або відділення "Укрпошти".

За перші години після старту, заявки подали мільйони українців - вже 5 млн звернень, що свідчить про високий попит на допомогу.

Наразі програма дає можливість витрачати отримані кошти не лише на комунальні послуги, а й на продукти харчування, що підсилює її значення для бюджету родин.