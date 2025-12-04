UA

Суспільство Освіта Гроші Зміни

Коли надійде "зимова тисяча": українцям показали графік нарахувань

Фото: "Зимова підтримка" - стартує нова хвиля виплат (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергій Козачук

"Зимову тисячу" у третій хвилі виплат отримають приблизно 1,3 млн людей, у четрертій - ще близько 866 тисяч.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на урядовий портал.

Загалом на ці програми уряд виділив до 3 млрд гривень

Для заявок через застосунок "Дія", які подали 18-19 листопада, виплати профінансовані вже 3 грудня; заявки 20-22 листопада - отримають кошти найближчими днями. 

Українці, які подали заявку через відділення "Укрпошта", почнуть отримувати гроші з 6 грудня. 

Виплати доступні всім громадянам, що перебувають в Україні (крім тих, хто за кордоном чи на тимчасово окупованих територіях).

"Зимова підтримка"

Програма стартувала 15 листопада 2025 року - будь-який громадянин міг подати заявку через "Дія" або відділення "Укрпошти".

За перші години після старту, заявки подали мільйони українців - вже 5 млн звернень, що свідчить про високий попит на допомогу. 

Наразі програма дає можливість витрачати отримані кошти не лише на комунальні послуги, а й на продукти харчування, що підсилює її значення для бюджету родин.

Нагадаємо, що ми раніше писали як українцям оформити "Зимову підтримку" і на що можна витратити ці гроші. На сьогодні українці витратили вже 473 млн гривень, отриманих у межах програми.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що окремі категорії українців отримають додаткову виплату у 6 500 гривень. Прийом заявок на неї стартував 21 листопада.

Також продовжує діяти програма "Національний кешбек", умови якої оновлено. Ми розповідали на які покупки можна використати державний кешбек.

