ua ru
Чт, 17 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Коли можна повертатися у Херсон: відповідь Нацполіції

Новость на русском →
Четвер 17 листопада 2022 13:23
Коли можна повертатися у Херсон: відповідь Нацполіції Фото: у Нацполіції розповіли, коли можна повертатися у Херсон (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Мешканцям рекомендують повертатися до звільненого Херсона та області після проведення робіт з розмінування та стабілізаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції України Олексія Сергєєва на брифінгу.

За його словами, наразі у всій Херсонській області, а також у самому Херсоні існує велика вибухо-мінна небезпека.

Спеціалісти кожен день проводять роботи з розмінування, у першу чергу - особливо важливих об'єктів для забезпечення життєдіяльності громадян.

До того ж, в області все ще спостерігаються труднощі у енергозабезпеченні, водопостачанні та забезпеченні зв'язку.

"Тому ми рекомендуємо розпочинати повернення, зокрема, до обласного центру та інших населених пунктів Херсонської області після завершення Національною поліцією, ДСНС стабілізаційних заходів, розмінування. Після того, як про це буде оголошено керівництвом обласної військової адміністрації", - сказав Сергєєв.

Зазначимо, що у Херсоні вже відновили роботу "Укрпошта" та "Нова пошта", а також відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

Окрім того, кореспонденти РБК-Україна побували у звільненому місті та підготували фоторепортаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Херсон Війна Росії проти України полиция
NEWS
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
Крилаті ракети та іранські Shahed: ЗСУ розкрили деталі сьогоднішньої атаки Росії
DAILY
Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Куди Росія перекине херсонське угруповання і де чекати основних боїв