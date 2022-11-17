Коли можна повертатися у Херсон: відповідь Нацполіції

Мешканцям рекомендують повертатися до звільненого Херсона та області після проведення робіт з розмінування та стабілізаційних заходів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника департаменту організаційно-аналітичного забезпечення та оперативного реагування Нацполіції України Олексія Сергєєва на брифінгу .

За його словами, наразі у всій Херсонській області, а також у самому Херсоні існує велика вибухо-мінна небезпека.

Спеціалісти кожен день проводять роботи з розмінування, у першу чергу - особливо важливих об'єктів для забезпечення життєдіяльності громадян.

До того ж, в області все ще спостерігаються труднощі у енергозабезпеченні, водопостачанні та забезпеченні зв'язку.

"Тому ми рекомендуємо розпочинати повернення, зокрема, до обласного центру та інших населених пунктів Херсонської області після завершення Національною поліцією, ДСНС стабілізаційних заходів, розмінування. Після того, як про це буде оголошено керівництвом обласної військової адміністрації", - сказав Сергєєв.

Зазначимо, що у Херсоні вже відновили роботу "Укрпошта" та "Нова пошта", а також відділення Ощадбанку та ПриватБанку.

Окрім того, кореспонденти РБК-Україна побували у звільненому місті та підготували фоторепортаж.

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