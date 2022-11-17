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Когда можно возвращаться в Херсон: ответ Нацполиции

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Четверг 17 ноября 2022 13:23
Когда можно возвращаться в Херсон: ответ Нацполиции Фото: в Нацполиции рассказали, когда можно возвращаться в Херсон (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Жителям рекомендуют возвращаться в освобожденный Херсон и область после проведения работ по разминированию и стабилизационным мероприятиям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника департамента организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования Нацполиции Украины Алексея Сергеева на брифинге.

По его словам, сейчас во всей Херсонской области, а также в Херсоне существует большая взрыво-менная опасность.

Специалисты каждый день проводят работы по разминированию, в первую очередь особенно важных объектов для обеспечения жизнедеятельности граждан.

К тому же, в области все еще наблюдаются трудности в энергоснабжении, водоснабжении и обеспечении связи.

"Поэтому мы рекомендуем начинать возвращение, в частности, в областной центр и другие населенные пункты Херсонской области после завершения Национальной полицией, ГСЧС стабилизационных мероприятий, разминирования. После того, как об этом будет объявлено руководством областной военной администрации", - сказал Сергеев.

Отметим, что в Херсоне уже возобновили работу "Укрпочта" и "Новая почта", а также отделения Ощадбанка и ПриватБанка.

Кроме того, корреспонденты РБК-Украина побывали в освободившемся городе и подготовили фоторепортаж.

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