Коли мешканцям Львівської області дадуть тепло: названо дату старту опалення

Коли стартує опалювальний сезон у Львівській області

Згідно з інформацією посадовця, опалювальний сезон для населення у Львівській області планують почати з суботи, 1 листопада.

Очільник Львівської ОВА додав, що більш детальною інформацією про підготовку області до старту опалювального сезону та Пункти незламності, він поділився в ефірі загальноукраїнського інформаційного телемарафону "Єдині новини".

Публікація Козицького (скриншот: facebook.com/kozytskyy.maksym.official)

"На даний момент у Львівській області є 28 теплокомуненерго. Якщо ми говоримо про опалювальний сезон - ми повністю готові до початку", - наголосив Козицький.

Водночас він визнав, що "величезної проблеми завдали удари, нанесені ворогом, Росією".

За словами посадовця, станом на зараз - ухвалене рішення щодо "постачання тепла саме у сферу соціальну".

"Вже більше 80% шкіл, більше 70% садочків, майже 70% лікарень отримують тепло. На жаль, удари ворога завдали втрат. І тому ми мусимо почати опалювальний сезон для населення з 1 листопада", - пояснив Козицький.

Він уточнив, що опалювальний сезон "у соціальній сфері" вже розпочала нині 71 громада Львівської області із 73.

Скільки Пунктів незламності підготували до відкриття

Голова Львівської обласної військової (державної) адміністрації повідомив, що готові до розгортання 860 Пунктів незламності.

"Більше 500 Пунктів незламності - величезне "Дякую" громадам - будуть розміщені, розташовані саме в об'єктах комунальних їхніх. Близько 100 об'єктів, як Пункти незламності, будуть розташовані завдяки Державній службі з надзвичайних ситуацій", - розповів Козицький.

Крім того, він подякував за підтримку приватному бізнесу - приватним підприємцям, які "також готові розгорнути близько 200 Пунктів незламності".

"Вони перебувають у повній готовності. Ми 24 години готові до відкриття. Вони забезпечені альтернативними джерелами опалення, можливістю зарядити мобільний телефон, необхідною кількістю води й також запасом продуктів першої необхідності", - повідомив посадовець.

Насамкінець він додав, що Пункти незламності готові до відкриття, як тільки це знадобиться.