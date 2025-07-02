Коли Маковія за новим календарем 2025: точна дата

Коли відзначати свято Маковія або Медовий Спас цього року

З 1 вересня 2023 року Православна церква України (ПЦУ) перейшла зі "старого" - юліанського, на "новий" - новоюліанський церковний календар. Через це дати всіх неперехідних свят (з нерухомими датами) змістились на 13 днів раніше.

Так сталось і з одним із важливих літніх свят, присвячених Спасителю - Винесенням чесних древ животворчого Хреста Господнього.

У цей день віряни відвідують церкву, щоб освятити мед, мак та воду. Тому в народі його називають також Маковія, "перший" (з огляду на черговість у календарі), Медовий Спас або Спас на воді.

Вважається, що давня традиція приносити до храму мед, а також плоди, що достигають у цей час, існує задля подяки Богові за благословення врожаєм.

"У молитві на освячення плодів лунають прохання за здоров'я тих, хто працював коло них", - пояснили раніше у прес-службі ПЦУ.

У народній традиції на Маковія печуть макові пироги та інші страви з медом, а також складають букети з польових квітів й маку (які також освячують у церкві).

Раніше - за "старим" стилем - свято Винесення чесних древ животворчого Хреста Господнього припадало на 14 серпня. Отже, за новим церковним календарем віряни відзначатимуть його у п'ятницю, 1 серпня.

Свято Маковія або Медовий Спас припадає на 1 серпня (скриншот: pomisna.info)

Варто зазначити також, що з цього дня починається третій в році (після Великого й Петрового) багатоденний піст - Успенський.

Тим часом завершується він 14 серпня - у день передсвята Успіння Пресвятої владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.