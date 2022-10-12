Коли у Львівській області повернуть очне навчання: відповідь ОВА
Львівська область поверне очне вже найближчим часом. Очікується, що це відбудеться вже з понеділка, 17 жовтня.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова голови Львівської ОВА Максима Козицького в ефірі телемарафону.
"Ми плануємо, що з понеділка ми маємо виходити на навчання. Тому що ми маємо надавати основні послуги, діти - наше майбутнє, війна має закінчитися на нашому поколінні. Наступне покоління має навчатися. Ми з понеділка відновляємо навчання", - заявив Козицький.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що студентів-переселенців й тих, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, переведуть на бюджетну форму навчання у вишах.
Тим часом Кабінет міністрів спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій.
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