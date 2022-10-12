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Когда во Львовской области вернут очное обучение: ответ ОВА

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Среда 12 октября 2022 17:02
Когда во Львовской области вернут очное обучение: ответ ОВА Фото: когда во Львовской области вернут очное обучение (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Львовская область вернет очное уже в ближайшее время. Ожидается, что это произойдет уже с понедельника, 17 октября.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Львовской ОВА Максима Козицкого в эфире телемарафона.

"Мы планируем, что с понедельника мы должны выходить на обучение. Потому что мы должны предоставлять основные услуги, дети - наше будущее, война должна закончиться на нашем поколении. Следующее поколение должно учиться. Мы с понедельника возобновляем обучение", - заявил Козицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что студентов-переселенцев и находящихся на временно оккупированных территориях переведут на бюджетную форму обучения в вузах.

Тем временем Кабинет министров упростил поступление в вузы для украинцев с оккупированных территорий.

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