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Кабмін спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій

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Київ, Субота 08 жовтня 2022 17:11
Кабмін спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій Фото: Кабмін спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій (facebook.com/ntuu.kpi)
Автор: Іван Носальський

Кабмін затвердив новий порядок вступу до вишів для українців з окупованих територій. Зокрема, було змінено перелік обов'язкових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

За його словами, згідно з новим рішенням уряду, українців з окупованих територій, які не мають документів, що засвідчує особу, або військово-облікового документа, можуть зарахувати на підставі свідоцтва про народження.

При цьому вони також повинні зобов'язатися оформити перелічені вище документи в майбутньому.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські чоловіки-студенти наразі не можуть виїхати за кордон, оскільки таке рішення затверджено Кабміном.

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