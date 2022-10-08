Кабмін спростив вступ до вишів для українців з окупованих територій

Кабмін затвердив новий порядок вступу до вишів для українців з окупованих територій. Зокрема, було змінено перелік обов'язкових документів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram .

За його словами, згідно з новим рішенням уряду, українців з окупованих територій, які не мають документів, що засвідчує особу, або військово-облікового документа, можуть зарахувати на підставі свідоцтва про народження.

При цьому вони також повинні зобов'язатися оформити перелічені вище документи в майбутньому.