Коли на лівобережжі Києва скасують екстрені відключення: експерт назвав терміни

Енергетики планують перевести лівобережну частину Києва, а також Бориспільський і Броварський райони з екстрених відключень на погодинні графіки впродовж найближчих двох діб.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву керівника енергетичних програм Українського інституту майбутнього (УІМ) Андріана Прокіпа.

"Лівий берег столиці, Бориспільський та Броварський райони - поки тривають екстрені відключення. Обладнання зазнало значних уражень. Енергетики планують вийти на стабільні графіки 31 грудня - 1 січня", - написав Прокіп на своїй сторінці у Facebook у понеділок, 29 грудня.

За його словами, швидкість робіт залежить від частоти і тривалості повітряних тривог, оскільки під час небезпеки роботи зупиняються.

Для Вишгорода, де також відсутнє електропостачання після нещодавнього обстрілу РФ, ситуація залишається вкрай складною, але світло може з'явитися вже сьогодні ввечері.

"Вишгород - ситуація найскладніша. 9 тисяч споживачів залишаються без світла третю добу. Ремонтні бригади працюють без зупинок. Очікується відновлення електропостачання до кінця дня 30 грудня", - зазначив Прокіп.

Він підкреслив, що атака РФ на Київ та область 27 грудня була спрямована на те, щоб занурити їх у темряву: пошкоджено ТЕЦ, трансформатори та магістральні лінії.

"Ворог вперше масовано використав на Київщині ракети зі шрапнеллю. Дрібні уламки посікли метал і захист обладнання, що створило значно більше пошкоджень, ніж просто вибухова хвиля", - пояснив представник УІМ, додавши, що у перші години без світла опинилися понад 1,1 млн абонентів: 770 тис. у Києві та 330 тис. в області.

Зі свого боку генеральний директор компанії енергопостачальника YASNO Сергій Коваленко зазначив, що на лівому березі столиці проблеми зі станом мереж, і це поки не дозволяє перевести його на погодинні графіки, як це було зроблено на правому березі, хоч і з великими обмеженнями.

"Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", - пояснив Коваленко.

При цьому він запевнив, що як тільки буде можливість перейти на графіки для усіх киян або й узагалі від них відмовитися, енергетики це зроблять.

Керівник департаменту диспетчерського управління "ДТЕК Київські електромережі" Олександр Свистун у коментарі в ефірі Єдиного марафону у понеділок вказав, що на правому березі Києва світло подається за погодинними графіками, а лівобережна частина - Дарницький, Дніпровський та Деснянський райони - "живуть за іншими графіками, але на жаль, у них світла більше немає, ніж є".