Графіки тільки для правого берега: як відключатимуть світло в Києві 30 грудня
На правому березі Києва завтра, 30 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. На лівому - очікуються аварійні відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.
Як зазначили в компанії, на правому березі діятимуть такі графіки:
- черга 1.1 - без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
- черга 1.2 - без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
- черга 2.1 - без світла з 06:00 до 09:00 і з 15:30 до 20:00;
- черга 2.2 - без світла з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 22:00;
- черга 3.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 23:00;
- черга 3.2 - без світла з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 22:00;
- черга 4.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
- черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
- черга 5.1 - без світла з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00;
- черга 5.2 - без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00;
- черга 6.1 - без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;
- черга 6.2 - без світла з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00.
Фото: графіки відключень світла для Києва на 30 грудня (t.me/dtek_ua)
До слова, раніше "Укренерго" попереджало, що 30 грудня в більшості областей України діятимуть графіки відключень світла.
Ситуація зі світлом у Києві
Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.
Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.
28 грудня правий берег Києва перейшов на графіки погодинних відключень світла. При цьому на лівому березі вже третій день продовжують діяти аварійні відключення світла.