Графіки тільки для правого берега: як відключатимуть світло в Києві 30 грудня

На правому березі Києва завтра, 30 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. На лівому - очікуються аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram .

До слова, раніше "Укренерго" попереджало, що 30 грудня в більшості областей України діятимуть графіки відключень світла.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 30 грудня (t.me/dtek_ua)

Як зазначили в компанії, на правому березі діятимуть такі графіки:

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.

Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

28 грудня правий берег Києва перейшов на графіки погодинних відключень світла. При цьому на лівому березі вже третій день продовжують діяти аварійні відключення світла.