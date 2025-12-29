ua en ru
Графіки тільки для правого берега: як відключатимуть світло в Києві 30 грудня

Київ, Понеділок 29 грудня 2025 21:28
UA EN RU
Графіки тільки для правого берега: як відключатимуть світло в Києві 30 грудня Фото: у Києві 30 грудня відключатимуть світло (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На правому березі Києва завтра, 30 грудня, діятимуть графіки погодинних відключень світла. На лівому - очікуються аварійні відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК у Telegram.

Як зазначили в компанії, на правому березі діятимуть такі графіки:

  • черга 1.1 - без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 1.2 - без світла з 08:00 до 12:00 та з 15:30 до 19:30;
  • черга 2.1 - без світла з 06:00 до 09:00 і з 15:30 до 20:00;
  • черга 2.2 - без світла з 05:00 до 09:00 та з 15:30 до 22:00;
  • черга 3.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 3.2 - без світла з 01:30 до 05:00, з 08:30 до 12:30 і з 19:00 до 22:00;
  • черга 4.1 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 4.2 - без світла з 00:00 до 02:00, з 08:30 до 15:30 і з 19:00 до 23:00;
  • черга 5.1 - без світла з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 5.2 - без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 19:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 6.1 - без світла з 01:30 до 05:30, з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00;
  • черга 6.2 - без світла з 05:00 до 08:30, з 12:00 до 16:00 і з 22:30 до 24:00.

Фото: графіки відключень світла для Києва на 30 грудня (t.me/dtek_ua)

До слова, раніше "Укренерго" попереджало, що 30 грудня в більшості областей України діятимуть графіки відключень світла.

Ситуація зі світлом у Києві

Нагадаємо, російські окупанти в ніч на 27 грудня атакували енергетичні об'єкти в Києві та області.

Після цього в столиці почали діяти аварійні відключення світла. Ситуація з електропостачанням значно погіршилася.

28 грудня правий берег Києва перейшов на графіки погодинних відключень світла. При цьому на лівому березі вже третій день продовжують діяти аварійні відключення світла.

ДТЕК Київ Графіки відключення світла Електроенергія Вимкнення світла
