Лівий берег Києва двічі перемикали на графіки, але не вийшло: в YASNO назвали причину

У Києві все ще складна ситуація після нещодавніх ударів росіяни по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, на лівому березі продовжують діяти екстрені відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор компанії YASNO Сергія Коваленка.

За його словами, на правому березі наразі діють графіки відключень, але обмеження тривалі. А ось що стосується лівого берега - там все же екстрені відключення світла.

"Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", - пише Коваленко.

Водночас, у ДТЕК також повідомили, що лівий берег столиці наразі не має графіків, там діють екстрені відключення світла.

"На жаль, ситуація зі світлом не дозволяє повернутись до графіків відключень на Лівому березі столиці. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки. Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за розуміння та підтримку", - кажуть у компанії.