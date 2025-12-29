Лівий берег Києва двічі перемикали на графіки, але не вийшло: в YASNO назвали причину
У Києві все ще складна ситуація після нещодавніх ударів росіяни по енергетичній інфраструктурі. Зокрема, на лівому березі продовжують діяти екстрені відключення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директор компанії YASNO Сергія Коваленка.
За його словами, на правому березі наразі діють графіки відключень, але обмеження тривалі. А ось що стосується лівого берега - там все же екстрені відключення світла.
"Уже кілька разів лівий берег пробували перемикати на графіки, але споживання зростає неконтрольовано і перевищує можливості системи. Тому доводиться повертатися до екстрених відключень", - пише Коваленко.
Водночас, у ДТЕК також повідомили, що лівий берег столиці наразі не має графіків, там діють екстрені відключення світла.
"На жаль, ситуація зі світлом не дозволяє повернутись до графіків відключень на Лівому березі столиці. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше ліквідувати наслідки масованої атаки. Дякуємо жителям Дарницького, Дніпровського та Деснянського районів за розуміння та підтримку", - кажуть у компанії.
Обстріли енергетики України
27 грудня Росія знову завдала потужного удару по енергетичній інфраструктурі України, застосувавши ударні дрони, крилаті ракети та аеробалістичні ракети "Кинджал". Основними цілями атак стали Київ та Київська область.
У столиці пошкодження зафіксували у семи районах. На правому березі Києва діють графікові відключення електроенергії, на лівому - екстрені. За даними ДТЕК, десятки тисяч жителів досі залишаються без світла.
Аварійні бригади працюють у посиленому режимі, щоб відновити електропостачання. Мешканців закликають дотримуватися заходів безпеки.
За словами в.о. міністра енергетики Артема Некрасова, Росія атакує українську енергетичну інфраструктуру не з метою остаточного блекауту, а як інструмент тиску на суспільство та спробу посіяти паніку.