Когда на левобережье Киева отменят экстренные отключения: эксперт назвал сроки

Энергетики планируют перевести левобережную часть Киева, а также Бориспольский и Броварской районы с экстренных отключений на почасовые графики в ближайшие двое суток.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя энергетических программ Украинского института будущего (УИБ) Андриана Прокипа.

"Левый берег столицы, Бориспольский и Броварской районы - пока продолжаются экстренные отключения. Оборудование было значительно повреждено. Энергетики планируют выйти на стабильные графики 31 декабря - 1 января", - написал Прокип на своей странице в Facebook в понедельник, 29 декабря.

По его словам, скорость работ зависит от частоты и продолжительности воздушных тревог, поскольку при опасности работы останавливаются.

Для Вышгорода, где также отсутствует электроснабжение после недавних обстрелов РФ, ситуация остается крайне сложной, но свет может появиться уже сегодня вечером.

"Вышгород - ситуация самая сложная. 9 тысяч потребителей остаются без света третьи сутки. Ремонтные бригады работают без остановок. Ожидается возобновление электроснабжения до конца дня 30 декабря", - отметил Прокип.

Он подчеркнул, что атака РФ на Киев и область 27 декабря была направлена ​​на то, чтобы погрузить их в темноту: повреждены ТЭЦ, трансформаторы и магистральные линии.

"Враг впервые массированно использовал на Киевщине ракеты со шрапнелью. Мелкие обломки изрубили металл и защиту оборудования, что создало значительно больше повреждений, чем просто взрывная волна", - пояснил представитель УИБ, добавив, что в первые часы без света оказались более 1,1 млн абонентов: 773 тыс. в Киеве.

Со своей стороны, генеральный директор компании энергопоставщика YASNO Сергей Коваленко отметил, что на левом берегу столицы проблемы с состоянием сетей, и это пока не позволяет перевести его на почасовые графики, как это было сделано на правом берегу, хотя и с большими ограничениями.

"Уже несколько раз левый берег пробовали переключать на графики, но потребление растет неконтролируемо и превышает возможности системы. Поэтому приходится возвращаться в экстренные отключения", - пояснил Коваленко.

При этом он заверил, что как только будет возможность перейти на графики для всех киевлян или вообще от них отказаться, энергетики это сделают.

Руководитель департамента диспетчерского управления "ДТЭК Киевские электросети" Александр Свистун в комментарии в эфире Единого марафона в понедельник указал, что на правом берегу Киева свет подается по почасовым графикам, а левобережная часть - Дарницкий, Днепровский и Деснянский районы - "живут по другим графикам, но, к сожалению, у них света по большей мере нет, чем есть".