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Коли "Київстар" розпочне запуск мобільного зв'язку та інтернету: відповідь СБУ

Фото: коли "Київстар" розпочне запуск мобільного зв'язку та інтернету (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Мобільний оператор "Київстар", згідно з попередніми розрахунками, вже сьогодні, 13 грудня, розпочне запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як пише пресслужба, СБУ, спеціалісти "Київстару" та інші державні органи продовжують допомагати мобільному оператору з відновленням мережі після вчорашньої хакерської атаки. 

Згідно з попередніми даними, вже сьогодні планується: 

  • відновити фіксований інтернет для домогосподарств;
  • розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Зазначається, що відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

Хто винен в кібератаці? 

Відповідальність за кібератаку взяло одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом Головного управляння Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації. 

"СБУ продовжує документувати кібератаку Російської Федерації по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", - пише СБУ. 

Збій у "Київстар"

Вчора, 12 грудня, внаслідок хакерської атаки стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі скаржились на відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора й офіційного застосунку. Зокрема збій призвів й до інших проблем, у тому ж числі, які пов'язані із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", терміналів, банкоматів й оплатою проїзду.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".

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