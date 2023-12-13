Коли "Київстар" розпочне запуск мобільного зв'язку та інтернету: відповідь СБУ

Як пише пресслужба, СБУ, спеціалісти "Київстару" та інші державні органи продовжують допомагати мобільному оператору з відновленням мережі після вчорашньої хакерської атаки.

Згідно з попередніми даними, вже сьогодні планується:

відновити фіксований інтернет для домогосподарств;

розпочати запуск мобільного зв’язку та інтернету.

Зазначається, що відновлення всіх послуг із дотриманням необхідних протоколів безпеки вимагає часу.

Хто винен в кібератаці?

Відповідальність за кібератаку взяло одне з російських псевдохакерських угруповань, яке є підрозділом Головного управляння Генерального штабу Збройних сил Російської Федерації.

"СБУ продовжує документувати кібератаку Російської Федерації по цивільній інфраструктурі України як черговий воєнний злочин рашистів", - пише СБУ.

Збій у "Київстар"

Вчора, 12 грудня, внаслідок хакерської атаки стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі скаржились на відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора й офіційного застосунку. Зокрема збій призвів й до інших проблем, у тому ж числі, які пов'язані із вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", терміналів, банкоматів й оплатою проїзду.

Детальніше про це читайте в матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій та коли відновлять зв'язок".