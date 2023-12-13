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Когда "Киевстар" приступит к запуску мобильной связи и интернета: ответ СБУ

Фото: когда "Киевстар" приступит к запуску мобильной связи и интернета (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Мобильный оператор "Киевстар", согласно предварительным расчетам, уже сегодня, 13 декабря, приступит к запуску мобильной связи и интернета.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как пишет пресс-служба, СБУ, специалисты "Киевстара" и другие государственные органы продолжают помогать мобильному оператору с восстановлением сети после вчерашней хакерской атаки. 

Согласно предварительным данным, уже сегодня планируется: 

  • восстановить фиксированный интернет для домохозяйств;
  • начать запуск мобильной связи и интернета.

Отмечается, что восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени.

Кто виноват в кибератаке? 

Ответственность за кибератаку взяла одна из российских псевдохакерских группировок, которая является подразделением Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации. 

"СБУ продолжает документировать кибератаку Российской Федерации по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов", - пишет СБУ.

Сбой в "Киевстар"

Вчера, 12 декабря, в результате хакерской атаки произошел масштабный технический сбой в работе телекоммуникационной компании "Киевстар". Пользователи жаловались на отсутствие мобильной связи, интернета, а также проблемы с работой сайта оператора и официального приложения. В частности, сбой привел и к другим проблемам, в том же числе, связанным с уличным освещением, работой "горячих линий", терминалов, банкоматов и оплатой проезда.

Детальнее об этом читайте в материале "Киевстар" атакуют. Что известно о масштабном сбое и когда возобновят связь".

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