Коли Київська область може вийти на графіки відключень світла: прогноз ОВА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Київської обласної військової адміністрації Олексія Кулеби.

За словами Кулеби, енергетики Київської області працюють у посиленому режимі, незважаючи на складні погодні умови та обстріли. В їхніх планах - найближчим часом вийти на планові відключення світла.

"Відновлювальні роботи мереж тривають. Загалом ситуація в енергосистемі залишається складною. Багато залежить від нас із вами. Необхідно продовжувати тотальну економію електрики, щоб уникнути подальших аварійних відключень", - підкреслив голова Київської ОВА.

І додав слова подяки всім, хто відповідально ставиться до споживання електроенергії.