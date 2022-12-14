Когда Киевская область может выйти на графики отключения света: прогноз ОВА

Энергетики Киевской области планируют вернуться к графикам отключений в ближайшее время, невзирая на любые сложности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.
По словам Кулебы, энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, несмотря на сложные погодные условия и обстрелы. В их планах - в ближайшее время выйти на плановые отключения света.
"Восстановительные работы сетей продолжаются. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами. Необходимо продолжать тотальную экономию электричества, чтобы избежать дальнейших аварийных отключений", - подчеркнул глава Киевской ОВА.
И добавил слова благодарности всем, кто ответственно относится к потреблению электроэнергии.
На днях РБК-Украина сообщало, что в Украине заработали дополнительные мощности по генерации электроэнергии. Благодаря этому росту света станет больше.
Напомним, в начале недели мы сообщали о том, что ограничение энергопотребления в Киеве остается существенным и составляет треть от необходимого, почти 40% доступного объема уходит на критическую инфраструктуру.
Добавим, в ближайшее время в Украине населению заменят 50 млн устаревших ламп накаливания на новые - светодиодные энергосберегающие.
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