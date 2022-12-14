Когда Киевская область может выйти на графики отключения света: прогноз ОВА

Энергетики Киевской области планируют вернуться к графикам отключений в ближайшее время, невзирая на любые сложности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал главы Киевской областной военной администрации Алексея Кулебы.

По словам Кулебы, энергетики Киевской области работают в усиленном режиме, несмотря на сложные погодные условия и обстрелы. В их планах - в ближайшее время выйти на плановые отключения света.

"Восстановительные работы сетей продолжаются. В целом ситуация в энергосистеме остается сложной. Многое зависит от нас с вами. Необходимо продолжать тотальную экономию электричества, чтобы избежать дальнейших аварийных отключений", - подчеркнул глава Киевской ОВА.

И добавил слова благодарности всем, кто ответственно относится к потреблению электроэнергии.