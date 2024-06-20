У Міненерго розповіли, коли мешканцям Херсона можуть повернути світло

Світло у Херсоні можуть повернути вже сьогодні-завтра. Місто залишилося без електропостачання через російський удар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра енергетики України Світлани Гринчук в ефірі телемарафону.

"Сподіваюся, що сьогодні-завтра нам вдасться відновити електропостачання, яке було до цієї атаки", - зазначила Гринчук.

За її словами, у місті застосовували резервні схеми підключення, зараз енергетики намагаються повернути світло для якомога більшої кількості споживачів.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 20 червня, голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив про те, що в результаті чергового російського обстрілу Херсон залишився без світла.

Він уточнював, що енергетики розпочали відновлення електропостачання.

Пізніше голова Херсонської МВА Роман Мрочко зазначив, що через атаки пошкоджено енергетичне обладнання. Проблеми не лише зі світлом, а й з водою.

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