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Росіяни вдарили по енергообладнанню Херсона: у місті проблеми зі світлом і водою

Херсон, Четвер 20 червня 2024 16:41
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Росіяни вдарили по енергообладнанню Херсона: у місті проблеми зі світлом і водою Архівне фото: росіяни вдарили по енергообладнанню Херсона (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Російська армія сьогодні, 20 червня, завдала удару по Херсону і пошкодила енергообладнання. Через це в місті є проблеми зі світлом і водою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Херсонської міської військової адміністрації Романа Мрочка.

За його словами, внаслідок чергових обстрілів міста пошкоджено енергетичне обладнання.

"Тому можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Зокрема, у селищі Текстильному, ІІ,ІІІ, та IV Таврійському мікрорайонах", - пояснив Мрочко.

При цьому він пояснив, що енергетики вивчають обсяг руйнувань і як тільки дозволить безпекова ситуація, проведуть аварійно-відновлювальні роботи. Поки що ворожа активність заважає оперативно розпочати ліквідацію наслідків обстрілів.

Обстріли Херсона

Російська армія постійно завдає ударів по Херсону через те, що позиції окупантів розташовані не так далеко від обласного центру.

Сьогодні голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомляв про те, що внаслідок російських терористичних обстрілів у Херсоні зникло енергопостачання.

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Російська Федерація Херсон Водопостачання Війна в Україні Відключеня світла
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